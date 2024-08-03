Белгород, 3 августа, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе вновь объявили ракетную опасность, сообщается 3 августа в Telegram-канале регионального главка МЧС.

Антон Вергун/ТАСС

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Жителей призвали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

Ранее в течение дня 3 августа ракетная опасность на этих территориях объявлялась три раза.

Как сообщало ИА Регнум, три человека, в том числе ребёнок, пострадали 27 июля при атаке украинских БПЛА на Краснояружский и Белгородский районы Белгородской области. Так, в посёлке Политотдельский от удара БПЛА пострадал 11-летний мальчик. Его доставили в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, при сбросе БПЛА взрывного устройства в селе Илек-Пеньковка пострадали два мирных жителя. Мужчину с минно-взрывной травмой и контузией направили в больницу № 2 города Белгорода. Его супруга от госпитализации отказалась.