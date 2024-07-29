Москва, 29 июля, 2024, 17:42 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции заметили новый российский беспилотник «Гербера», пишет «Российская газета».

Кадр из видео

СМИ ссылается на опубликованное в Сети видео. Отмечается, что беспилотник является младшей версией дрона «Герань-2». Также сообщается, что новый БПЛА используется для разведки и наблюдения. Ещё одна задача «Герберы» — выступать ложной целью.

Как следует из описания «Гербера», дроны такого типа могут формировать целые рои из беспилотников.

Ранее российские военные показали как испытывают и используют новый прототип наземного беспилотного транспортного средства «Айболит», созданного для эвакуации раненых с поля боя.

На полученных ИА Регнум кадрах можно увидеть, что взрослый мужчина может с лёгкостью уместиться на таком спасательном беспилотнике. Также бойцы продемонстрировали, что движется «Айболит» с высокой скоростью — порядка 20 км/ч — даже при условии перевозки двух крупных мужчин.

При этом «Айболит» — не первая нестандартная разработка, задействованная бойцами ВС России в зоне боевых действий. Так, 2 мая появились кадры с одного из направлений, на которых запечатлено, как военный едет на электросамокате по дороге мимо разбитой техники и разрушенных зданий.