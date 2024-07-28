Москва, 28 июля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Российские военные научились перехватывать сигналы с беспилотников Вооружённых сил Украины и выявлять их маршруты, заявил 28 июля бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сейчас он конструирует дроны. По словам военного, полученные данные впоследствии используют для определения места вылета и ударов по операторам вражеских дронов.

«Картинку вражеского дрона могут перехватывать специалисты с помощью того или иного оборудования, это РЭР — радиоэлектронная разведка», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля журнал Forbes отметил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут представлять одну из главных угроз для наземных беспилотных платформ ВСУ. В статье подчёркивалось, что из-за слабого сигнала управления наземный дрон легко можно подавить с помощью средств создания помех. Также российские системы могут отслеживать поступающий сигнал, который даёт возможность армии наносить удары по операторам.

24 июля Минобороны России сообщило об уничтожении пункта управления 63-й механизированной бригады ВСУ и склада с беспилотниками. Удар по позициям украинской армии нанесла авиация. В тот же день расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» из состава группировки войск «Запад» ВС России уничтожил украинский разведывательный БПЛА «Лелека-100».