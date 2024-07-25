Вашингтон, 25 июля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут представлять одну из главных угроз для наземных беспилотных платформ Вооружённых сил Украины, указал в публикации журнал Forbes.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В статье подчёркивалось, что наземные дроны очень чувствительны к различным помехам. Дальность использования и особенности рельефа местности могут способствовать ослабеванию сигнала управления. В результате его легко можно подавить с помощью средств создания помех.

«Кроме того, многие российские системы радиоэлектронной борьбы могут обнаруживать и отслеживать сигналы, поступающие к роботу и от него, что позволяет нацеливаться как на дрона, так и на его оператора», — отмечалось в материале.

Решением проблемы авторы видят автономную работу беспилотных дронов с использованием искусственного интеллекта, но подчёркивают, что существует общая нерешительность в отношении вооружения роботов без поддержания контроля со стороны человека.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные активно используют средства радиоэлектронной борьбы при отражении беспилотных атак ВСУ с воздуха. 23 июля с помощью РЭБ и систем ПВО была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов в Севастополе. Согласно предварительным данным губернатора Михаила Развожаева, удалось сбить свыше 15 дронов.

В пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) ДНР 22 июля сообщили, что за неделю система РЭБ «Купол» предотвратила 186 атак дронов. Жертв среди гражданского населения и разрушений не было, подчеркнули в УФСБ.