Ростов-на-Дону, 3 августа, 2024, 12:13 — ИА Регнум. В Морозовском районе Ростовской области повреждено остекление в школах, детских садах и производственных помещениях после ночной атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Сергей Батурин/РИА Новости

«В Морозовском районе введён режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесённый ночной воздушной атакой», — говорится в Telegram-канале главы области.

По информации Голубева, в результате атаки украинского дрона были выбиты стёкла в некоторых школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях.

Губернатор пообещал оказать помощь в восстановлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны России информировало об уничтожении 75 украинских беспилотников самолётного типа, которые после полуночи атаковали несколько регионов. Самой крупной атаке подверглась Ростовская область, там сбили 36 вражеских дронов.

Ещё 17 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью, восемь и девять — над Курской и Белгородской областями, два — над Рязанской. По одному беспилотнику уничтожили над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали нефтебазу в Губкинском районе, в результате на одном из резервуаров начался пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

В пригороде Орла два беспилотника попали в жилой дом, что привело к пожару, сообщил губернатор Андрей Клычков. Оперативные службы локализовали возгорание, пострадавших нет, отметил он.