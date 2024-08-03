Морозовский район, Ростовская область, 3 августа, 2024, 12:09 — ИА Регнум. В Морозовском районе Ростовской области после атаки дронов ввели режим ЧС, сообщил 3 августа глава региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум

Проводится подворовой обход для оценки ущерба от атаки, совершённой в ночь на 3 августа, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«На данный момент зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях», — отметил Голубев.

Власти окажут всем собственникам повреждённого имущества помощь в его восстановлении, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 августа Минобороны РФ информировало об уничтожении и перехвате над семью регионами и Азовским морем 75 украинских беспилотников самолётного типа, которые атаковали российскую территорию после полуночи.

Самой крупной атаке подверглась Ростовская область, там сбили 36 дронов. Ещё 17 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью, восемь и девять — над Курской и Белгородской областями, два — над Рязанской. По одному беспилотнику уничтожили над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Голубев сообщил, что в целом в ночь на 3 августа ВСУ атаковали Ростовскую область 55 беспилотниками. В результате массированной атаки были повреждены склады в Каменском и Морозовском районах, экстренные службы ликвидируют последствия ЧП, добавил он.

В Каменском районе области после атаки беспилотников вспыхнул пожар на топливной базе. Были повреждены и загорелись ёмкости с топливом. Пострадавших в результате ЧП не было. В ликвидации последствий атаки задействованы более 90 человек и 33 единицы техники.