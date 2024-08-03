Вашингтон, 3 августа, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Представители киевского режима обеспокоены обменом заключёнными между Россией и западными странами, пишет американская газета The Washington Post.

Кирилл Зыков/РИА Новости Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

«После того как историческое соглашение о заключённых показало, что Москва и Вашингтон всё ещё могут вести дела, Киев заявил, что будет ждать от президента (США Джо) Байдена выполнения его обещания: «Ничего об Украине без Украины», — пишет газета.

Отмечается, что Киев «с опаской» наблюдал за обменом заключёнными, поскольку такое развитие событий показывает, что «Москва и Запад могут вести переговоры».

Издание напомнило, что киевский режим знает, что Украина выживает за счёт западного вооружения и денег, «взятых в долг и подаренных из-за рубежа». Если западная помощь будет «отрезана», Киев окажется «в большой беде», заключила газета.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились в том числе Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

В этот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, это Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

Российский лидер лично вышел к трапу прилетевшего 1 августа из турецкой Анкары самолёта, чтобы приветствовать освобождённых россиян. Владимир Путин поздравил их с возвращением на Родину и заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, получат госнаграды.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что переговоры по обмену с заключёнными велись по линии Федеральной службы безопасности РФ и Центрального разведывательного управления США.