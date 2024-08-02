Москва, 2 августа, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Соответствующие ведомства продолжат работу по возвращению россиян, которые находятся в заключении за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

«Разумеется, судьба всех наших россиян, которые находятся в заключении в США, предмет озабоченности для наших ведомств, которые продолжат соответствующую работу», — сказал Песков в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Спикер Кремля также рассказал, что переговоры по обмену с заключёнными велись по линии Федеральной службы безопасности РФ и Центрального разведывательного управления США. Таким образом Песков прокомментировал ситуацию с Александром Винником, который был арестован в США по обвинению в создании биржи криптовалют BTC-e.

Ранее мать Винника сообщила, что её сын был вычеркнут из обмена заключёнными по неизвестной причине. По её предположениям, Александр Винник вошёл в соответствующий список, поскольку по его делу ещё не прошёл суд, а значит, он не является осуждённым.

Как передавало ИА Регнум, россиянина задержали в июле 2017 года в Греции по запросу США. Власти обвинили Александра Винника в отмывании денег от 4 млрд до 9 млрд долларов через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. В августе 2022 года он был экстрадирован из Франции через Грецию в США.