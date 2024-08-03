Москва, 3 августа, 2024, 11:23 — ИА Регнум. В Хорошёвском районе Москвы построят школу и детский сад. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

РИА Новости/Виталий Белоусов

Как указано в публикации, в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда в Северном и Северо-Западном административных округах города построят три объекта общественно-деловой и социальной инфраструктуры.

Мэр заявил, что в 3-м Хорошёвском проезде возведут школу с детским садом на 575 мест площадью более 12 тысяч квадратных метров. В Тимирязевском районе (САО) построят административно-деловой комплекс, который займёт территорию площадью около 38 тысяч квадратных метров. В Хорошёво-Мнёвниках (СЗАО) будет располагаться административное здание. Оно появится на улице Шеногина, а его площадь составит свыше 100 тысяч квадратных метров.

Собянин добавил, все эти проекты будут реализованы за счёт частных инвестиций, а в общей сложности на них создадут более 8,6 тысячи рабочих мест.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году в Троицком и Новомосковском административных округах будут возведены 30 садов и школ.

21 июля на официальном сайте правительства и мэра столицы сообщили, что в Москве выдали разрешение на строительство школы в Рублёво-Архангельском.