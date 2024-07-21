Москва, 21 июля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство школы в Рублёво-Архангельском. На западе Москвы появится учебное заведение на 1030 мест, сообщили на официальном сайте правительства и мэра столицы.

Нина Зотина/РИА Новости

«Общая площадь здания высотой от двух до трёх этажей составит 19,7 тыс. кв. м. Ученики смогут посещать шахматный кружок и зал хореографии, кабинет музыки и пения, мастерскую акварельной живописи и рисунка, а также зону рукоделия», — заявил председатель ведомства Антон Слободчиков.

По его словам, помимо универсальных кабинетов, в учреждении появятся лабораторно-исследовательские комплексы, специализированные учебные кабинеты, ИТ-полигон, классы робототехники, медиацентр и многофункциональное пространство, которое выполнит функцию актового зала.

Также специалисты создадут среду, которая будет доступна детям с ограниченными возможностями здоровья. Все входы расположат без порогов и ступеней, также будет установлен лифт. Отмечается, что потоки обучающихся младших и средних классов разделят, занятия школьников будут проходить в отдельных блоках.

Как уточнил Антон Слободчиков, внутри школы также появится физкультурный зал с раздевалками и зоной тренажёров. Во дворе будут построены спортплощадки, предназначенные для занятий гимнастикой и игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Также будут оборудованы беговые дорожки и пространства для подвижных игр. Все зоны разделят по возрастным группам.

Проект реализуется за счёт средств застройщика, после ввода в эксплуатацию школа будет передана городу, заключил председатель ведомства.