Москва, 4 февраля, 2024, 20:49 — ИА Регнум. В 2024 году в Троицком и Новомосковском административных округах будут введены 30 детских садов и школ, сообщил 4 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, в школах будут созданы все условия для учёбы и дополнительного образования, в том числе IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории.

«Проектами предусмотрены просторные залы для занятий физкультурой и проведения мероприятий. Прилегающие территории благоустроят, сделают спортивные зоны», — отметил Собянин.

Он добавил, что в детских садах обустроят удобные групповые ячейки со спальнями, буфетами, залами для занятий и кружковыми, методическими и медицинскими кабинетами. Кроме того, во всех зданиях будут созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году в России открыли 155 новых школ. Президент Владимир Путин рассказал, что за последние четыре с половиной года в результате реализации государственной программы развития образования были улучшены условия обучения для более 1,5 миллиона детей. В регионах было построено 900 новых школ, в которых создали свыше 540 тысяч дополнительных мест.

1 февраля президент России и мэр Москвы приняли участие в церемонии открытия новых корпусов Московского государственного технического университета имени Баумана. Собянин отметил, что к 1 сентября все корпуса вуза, которые сейчас строятся, примут студентов, и пригласил президента на открытие.