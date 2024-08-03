Вашингтон, 3 августа, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп договорился с телеканалом Fox News о проведении 4 сентября дебатов с соперницей по предвыборной гонке и вице-президентом Камалой Харрис.

Evan Vucci/AP/TASS Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп

«Я договорился с Fox News о дебатах с Камалой Харрис в среду, 4 сентября», — заявил Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, встреча пройдёт в штате Пенсильвания, однако точное место и время будут определены позднее.

В своей публикации он также отметил, что договорённость о дебатах на площадке телекомпании ABC, которые были запланированы на 10 сентября, больше не актуальна, так как президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Кроме того, Трамп хочет, чтобы на его дебатах с Харрис присутствовали зрители.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в США прошли телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Дебаты проходили без зрителей.

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков отметил, что Джо Байден не смог убедительно выступить во время первых предвыборных дебатов с Дональдом Трампом. Он отметил, что президент США выглядел менее убедительно, говорил тихим голосом и запинался. Трамп же, в свою очередь, был более активен.