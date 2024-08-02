Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Тела ещё двух погибших извлечены из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщила 2 августа пресс-служба в МЧС России в своём Telegram-канале.

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«В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов ещё двух погибших», — сказано в сообщении.

Утром 1 августа квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах.

В результате ЧП 21 человек пострадал, в том числе пятеро детей. 15 человек были извлечены из-под завалов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о ситуации президенту Владимиру Путину.

Журналисты ИА Регнум ранее выяснили, что жители Нижнего Тагила часто обращались к мэру города Владиславу Пинаеву с жалобами на газовщиков АО ГАЗЭКС. Люди писали градоначальнику на почту и оставляли комментарии на личной странице в соцсети «ВКонтакте» о том, что на улицах в Дзержинском районе пахло газом.