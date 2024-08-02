Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Число пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 21 человека, сообщило 2 августа министерство здравоохранения Свердловской области.

Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Среди пострадавших — 10 несовершеннолетних, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадал 21 человек, из них 10 детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе 5 детей», — сообщило министерство.

Двое пострадавших детей находятся в тяжёлом состоянии, один из них — в реанимации, сказано в сообщении. Ещё трое несовершеннолетних пострадавших — в состоянии средней степени тяжести.

Как передавало ИА Регнум, утром 1 августа квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах.

Погибли пять человек, в том числе трое детей. Из-под завалов извлекли 15 человек, в том числе семерых детей, младшему из которых — три месяца. Спасатели выясняют местонахождение ещё шести человек, сообщили в оперативных службах утром 2 августа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о ситуации президенту Владимиру Путину.

Журналисты ИА Регнум ранее выяснили, что жители Нижнего Тагила часто обращались к мэру города Владиславу Пинаеву с жалобами на газовщиков АО ГАЗЭКС. Люди писали градоначальнику на почту и оставляли комментарии на личной странице в соцсети «ВКонтакте» о том, что на улицах в Дзержинском районе пахло газом.