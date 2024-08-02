Вашингтон, 2 августа, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подтвердил, что он обсуждал с вице-президентом Камалой Харрис выбор кандидата в вице-президенты для её номинации от Демократической партии. Об этом он сообщил журналистам Белого дома.

DAVID SWANSON/POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис

«Да», — ответил Байден на вопрос, разговаривал ли он с Харрис по поводу выбора вице-президента.

Президент США подчеркнул, что оставляет за Харрис право самой решать, кого она считает подходящим кандидатом на эту должность.

Как передавало ИА Регнум, Байден 21 июля заявил, что выходит из гонки, но при этом намерен исполнять свои полномочия до конца срока. Он пояснил, что не стал бороться с республиканцем Дональдом Трампом за победу «в интересах партии и страны». Глава Белого дома поблагодарил за работу свою команду, особенно вице-президента Камалу Харрис. Байден призвал демократов поддержать на выборах её кандидатуру.

После решения Байдена Камала Харрис объявила о намерении стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах. Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари поддержали выдвижение Харрис.