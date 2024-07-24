Вашингтон, 24 июля, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Решение действующего президента США Джозефа Байдена выйти из предвыборной гонки не связано с состоянием его здоровья. Об этом 24 июля сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Представитель Белого дома отметила, что решение выйти из предвыборной гонки было для американского лидера «личным и сложным» и не имеет никакого отношения к его здоровью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Белого дома 21 июля объявил о выходе из предвыборной гонки. Байден уточнил, что решил сделать это в интересах Демократической партии и будущего США. Он также предложил сделать кандидатом от демократов на президентских выборах вице-президента США Камалу Харрис.

Байден также заявил о намерении продолжать исполнять полномочия главы государства до конца нынешнего срока.

Телекомпания CBS сообщила, что 24 июля президент США намерен выступить с обращением к американскому народу, в котором он расскажет о планах на оставшиеся шесть месяцев на посту главы государства.