Лозанна, Швейцария, 2 августа, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Китайские пловцы оказались самыми проверяемым участниками Олимпийских игр в Париже на фоне допингового скандала с китайскими спортсменами в 2021 году. Об этом заявил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс.

ANNA SZILAGYI/EPA/TASS

«Они самые проверяемые из всех здесь, 600 с лишним тестов с января, безусловно, они чистые», — заявил Адамс.

Вместе с этим он отметил, что никогда ни в чём нельзя быть уверенным на 100%, как и в отношении сборных других стран. Адамс заверил, что все необходимые тесты были проведены.

Как передавало ИА Регнум, первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что WADA может признать Американское антидопинговое агентство (USADA) несоответствующим кодексу из-за расследования в отношении китайских пловцов и лишить США права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов.

В июле в США началось федеральное расследование по делу о положительных допинг-пробах китайских пловцов. Расследование ведётся в соответствии с «актом Родченкова». Этот закон, подписанный предыдущим президентом США Дональдом Трампом и вызвавший критику в мире, позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях с участием американских спортсменов.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Несмотря на это, их допустили к Олимпиаде в Токио. 11 пловцов, которые были замешаны в этом допинговом скандале, вошли в состав сборной Китая на Игры 2024 года. В апреле WADA сообщило, что не наказало китайских спортсменов. Причиной стало то, что WADA не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства о том, что запрещённое вещество попало в организмы спортсменов непреднамеренно.