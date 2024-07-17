Москва, 17 июля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может признать Американское антидопинговое агентство (USADA) несоответствующим кодексу из-за расследования в отношении китайских пловцов и лишить США права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов. Об этом заявил первый президент WADA и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд.

Global Look Press

В июле в США началось федеральное расследование по делу о положительных допинг-пробах китайских пловцов. Расследование ведётся в соответствии с «актом Родченкова». Этот закон, подписанный предыдущим президентом США Дональдом Трампом и вызвавший критику в мире, позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях с участием американских спортсменов. «Актом Родченкова» назван в честь информатора WADA, бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По этому закону максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

Паунд считает, что этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Он предположил, что WADA может передать вопрос о соответствии USADA требованиям кодекса в комитет по проверке соответствия.

«Думаю, что если или когда этот вопрос будет рассмотрен, то объявят США не соответствующими требованиям. Это означает, что США не смогут проводить Олимпийские игры», — приводит агентство Reuters его слова.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Несмотря на это, их допустили к Олимпиаде в Токио. 11 пловцов, которые были замешаны в этом допинговом скандале, вошли в состав сборной Китая на Игры 2024 года. В апреле WADA сообщило, что не наказало китайских спортсменов. Причиной стало то, что WADA не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства о том, что запрещённое вещество попало в организмы спортсменов непреднамеренно.

По словам Паунда, соревнования проходили в Китае и не имели отношения к США. Однако теперь они пытаются квалифицировать это как нарушение «акта Родченкова», что вызывает недоумение, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, летние Олимпийские игры 2028 года запланированы в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). В феврале 2022 года МОК утвердил предварительную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, в которую включил 28 видов спорта. В программу вновь оказались включены сёрфинг, скейтбординг и скалолазание, впервые представленные на олимпийских состязаниях в Токио в 2021 году. Окончательно программа должна быть утверждена на сессии МОК в декабре 2024 года.

Также сообщалось, что МОК может не включить бокс в программу Олимпиады-2028. Причиной названо беспокойство МОК по поводу ситуации с управлением в Международной боксёрской ассоциации (IBA). По информации Reuters, озабоченность у МОК вызывает финансовая зависимость IBA от «Газпрома».

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил включение в программу летней Олимпиады — 2028 пяти новых видов спорта. Принято предложение оргкомитета по пяти видам спорта — бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет.