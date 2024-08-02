Москва, 2 августа, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Российские военные за неделю сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также семь ракет ATACMS, сообщил 2 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны за указанный период сбиты истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины», — сказал он.

Кроме того, российские бойцы за неделю сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», семь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре французских управляемых авиабомбы Hammer, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, 47 американских реактивных снарядов HIMARS и 375 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину. Количество поставленных военных самолётов не уточняется.

Британская газета The Telegraph сообщила, что переданные Киеву американские истребители F-16 совершили первые боевые вылеты в зоне российско-украинского конфликта.

Уральская компания «Форэс» 16 июля назначила награду российским военным, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16 ВСУ. За уничтожение этих американских самолётов военнослужащим ВС России выплатят по 15 млн рублей.