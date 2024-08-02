Москва, 2 августа, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Законопроект от депутатов ЛДПР, обязывающий родителей содержать своих детей в возрасте до 23 лет во время их обучения по очной форме, является избыточным и абсурдным. Такое мнение 2 августа корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Анвар Галеев/ТАСС

В пояснительной записке к законопроекту указано, что если родители не могут договориться об уплате алиментов, то их размер будет определяться судом в твёрдой ежемесячной денежной сумме. Если же родители не смогут предоставить финансовую поддержку, студенты смогут претендовать на помощь при обучении в вузе до достижения 23 лет от братьев и сестёр, дедушек и бабушек.

Асафов отметил, что в ходе подведения итогов работы нижней палатой парламента за весеннюю сессию было отмечено, что число популистских предложений, направленных на получение внимания СМИ, значительно сократилось среди депутатов от разных фракций.

Он подчеркнул, что отношения между родителями и детьми уже подробно регламентированы другими законами, такими как Семейный кодекс. Кроме этого, идеи поддержки материнства и детства, кадров, детей, молодёжи также отражены в указе президента России от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Этот документ станет основой для конкретных предложений правительства России после 1 сентября, пояснил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

«Данная инициатива группы депутатов от ЛДПР напоминает другие популистские предложения, направленные на привлечение внимания к теме. Однако с точки зрения правового регулирования предлагаемая мера не только избыточна, но и абсурдна. Это проявление старого стиля популизма, от которого мы, к счастью, уже начинаем избавляться, но такие идеи всё ещё остаются», — пояснил политолог.

Как передавало ИА Регнум, глава Минобрнауки Валерий Фальков 22 июля на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию и комитета Госдумы по контролю предложил оставить общежития только для малоимущих студентов. Он также предложил ввести новый статус жилья для студентов, который будет отличаться от общежитий и иметь разумную цену.

Фальков 30 июля предложил рядом со зданиями вузов строить жильё для аренды студентами. Он пояснил, что такое жильё должно быть альтернативой общежитиям и обходиться арендаторам дешевле съёмного.

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот отметил, что лишение студентов, не относящихся к малоимущим, возможности проживать в общежитиях может привести к увеличению случаев мошенничества и коррупции. Эксперт подчеркнул, что студенты и так платят за образование большие деньги, а также несут расходы на питание, одежду и другие нужды. Эта нагрузка ложится на их родителей, уточнил декан факультета.