Москва, 23 июля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Лишение студентов, не относящихся к малоимущим, возможности проживать в общежитиях может привести к увеличению случаев мошенничества и коррупции. Такое мнение 23 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, комментируя предложение главы Минобрнауки Валерия Фалькова оставить общежития только для малоимущих студентов. Фальков также предложил ввести новый статус жилья для студентов, который будет отличаться от общежитий и иметь разумную цену.

Белкин Алексей/Global Look Press

Кот отметил, что студенты и так платят за образование большие деньги, а также несут расходы на питание, одежду и другие нужды. Эта нагрузка ложится на их родителей, уточнил декан факультета.

«Инициатива Фалькова увеличить нагрузку на родителей студентов недопустима. Не имеет значение, относится ли студент к малоимущим или нет, всем должны быть предоставлены одинаковые возможности. Общежитие является важным подспорьем для студентов. Необходимо снижать стоимость обучения и увеличивать количество бюджетных мест в образовательных учреждениях, чтобы дети могли спокойно учиться в нормальных условиях, а их родители не тратили последние деньги на их обучение», — добавил политолог.

По его словам, в случае принятия этой инициативы будет потеряна возможность легального проживания в общежитиях студентов, не относящихся к малоимущим. Высока вероятность возникновения махинаций и коррупционных схем. Сейчас в общежитиях проживают студенты из разных семей. Данная инициатива может привести к разделению студентов на бедных и богатых, предупредил он.

Эксперт подчеркнул, что образование — это не бизнес и не сфера услуг, а будущее страны, которое не должно меряться обычными стандартами бизнеса. Если сегодня студентов оторвут от учёбы из-за того, что они не смогут заплатить за проживание вне общежития, то в будущем Россия потеряет великих учёных, таких как Менделеев, Ломоносов, Павлов и другие.

Как передавало ИА Регнум, в мае Фальков заявил, что со следующего года в России начнут реформировать систему высшего образования. Понятие «бакалавр» упразднят, а в стране будет высшее образование и высшее специализированное образование. В том числе планируют увеличить количество учебных программ продолжительностью 5–5,5 года.

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Чернышенко 12 мая заявил, что новую систему высшего образования с 2026 года внедрят в более чем тысячу вузов в стране.