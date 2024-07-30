Москва, 30 июля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Рядом со зданиями вузов необходимо строить жильё для аренды студентами, с таким предложением выступил 30 июля на правительственном часе в Госдуме министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Такое жильё должно быть альтернативой общежитиям и обходиться арендаторам дешевле съёмного, пояснил министр.

«(Предлагаем. — Прим. ред.) дать возможность строить жилые помещения для студентов с другим правовым статусом. С тем, чтобы они могли конкурировать с арендных жильём, но были ближе к местам расположения вузов», — сказал Фальков.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава ведомства предложил предоставлять места в общежитиях только для малоимущих студентов и ввести новый статус жилья для учащихся вузов, который будет отличаться от общежитий и при этом иметь разумную цену.

Лишение студентов, не относящихся к малоимущим, возможности проживать в общежитиях может привести к увеличению случаев мошенничества и коррупции, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. Эксперт подчеркнул, что студенты и их родители и так несут большие затраты и что образование — это не бизнес и не сфера услуг, а будущее страны, которое не должно мериться обычными стандартами бизнеса.