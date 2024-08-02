Москва, 2 августа, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко достоин высочайшей оценки за содействие обмену заключёнными между Россией и США. Об этом заявил 2 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Мы должны дать высочайшую оценку взаимодействию, которое осуществлялось КГБ с МИД Белоруссии, и тому содействию, которое оказал Лукашенко, и выразить признательность за это», — сказал представитель Кремля.

Белорусский лидер ранее заявил, что переговоры шли по линии спецслужб без участия дипломатов. Минск, по его словам, оказал посильное содействие.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных США в рамках обмена заключёнными. В их числе Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане США, России и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

В тот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, которые находились в заключении в семи странах НАТО. В их числе супруги Артём и Анна Дульцевы, которых в Словении задержали и осудили за шпионаж.

В аэропорту Внуково россиян встретил глава государства. Он поздравил их с возвращением на Родину и поблагодарил за верность присяге. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил Путин. Он также заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, получат государственные награды.

Ранее ФСБ опубликовала видео с россиянами, которые были освобождены в рамках обмена заключёнными со странами Запада. Все освобождённые, в том числе дети, сели в самолёт в турецкой Анкаре.