Минск, 2 августа, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Белого дома Джо Байден не имел отношения к обмену заключёнными между Россией и западными странами, сообщает 2 августа газета «СБ. Беларусь сегодня».

ЦОС ФСБ России

«Правда, на этом (обмене заключёнными) кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения», — сказал Лукашенко.

По его словам, переговоры вели по линии спецслужб, к этому вопросу не подключались даже дипломаты. Минск оказал посильное содействие, добавил белорусский лидер.

Ранее 1 августа Байден заявил, что он якобы просил другие страны действовать вопреки собственным интересам для осуществления обмена заключёнными между Россией и США.

Как передавало ИА Регнум, накануне президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились в том числе Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

В этот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, находившиеся в заключении в семи странах НАТО, среди них — супруги Артём и Анна Дульцевы, которых в Словении задержали и осудили за шпионаж. Также из Германии в Россию в рамках обмена вернулся признанный в ФРГ виновным в убийстве Вадим Красиков.

В аэропорту Внуково россиян встретил Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент. Глава государства на встрече также заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, получат государственные награды.

Ранее ФСБ опубликовала видео с россиянами, которые были освобождены в рамках обмена заключёнными со странами Запада. Все освобождённые, в том числе дети, сели в самолёт в турецкой Анкаре.