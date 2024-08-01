Киев, 1 августа, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал сложной ситуацию на северском направлении в Донбассе из-за интенсивности боёв.

Telegram / СИРСЬКИЙ

«В течение трёх суток работал на восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону в харьковском и торецком направлениях. Сложная ситуация на северском направлении. [ВС России] активно применяют артиллерию, проводят штурмы», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, ожесточённые бои также продолжаются и на купянском направлении в районе Макеевки, Песчаного и Стельмаховки.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал об освобождении населённого пункта Лозоватское в ДНР. 23 июля в Минобороны сообщили об освобождении Ивано-Дарьевки в ДНР.

30 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Вооружёнными силами России под контроль населённых пунктов Ивано-Дарьевка и Лозоватское является очередным шагом на пути к освобождению Северска и Красноармейска.

24 июля Сырский в интервью британской газете The Guardian признал, что на фронте наблюдается «очень сложное» положение дел для украинских войск на многих направлениях. При этом он отказался раскрыть данные о потерях ВСУ, заявив, что этим якобы может воспользоваться Россия.