Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле спасли 11 человек, сообщил 1 августа глава города Владислав Пинаев.

Донат Сорокин/ТАСС

Разбор завалов продолжается, написал Пинаев в своём Telegram-канале.

«Работают 170 сотрудников экстренных служб, 45 единиц техники. Из-под завалов спасено 11 человек», — отметил глава города.

Для пострадавших и сотрудников экстренных служб обеспечен подвоз воды и горячего питания, добавил Пинаев.

Как передавало ИА Регнум, обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром 1 августа после взрыва, предположительно, газового баллона. Разрушены два подъезда пятиэтажки. Пострадали девять человек, в том числе пятеро детей, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Один человек погиб. В числе спасённых из-под завалов есть ребёнок.

Дом не был аварийным, а его капитальный ремонт был запланирован на 2032 год, сообщал источник ИА Регнум. Для жителей организован временный пункт размещения, проинформировал Пинаев.

На месте инцидента работают пять бригад скорой помощи. Кроме того, к месту ЧП экстренно направлены два вертолёта (детской и взрослой реанимации), мобильный медицинский комплекс и бригада специалистов. Также в Нижний Тагил вылетел Ил-76 МЧС с оперативной группой.

По данным оперативных служб, в результате взрыва разрушено около 15 квартир. На территории Дзержинского района Нижнего Тагила после обрушения в жилом доме введён режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.