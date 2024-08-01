Один человек погиб в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле
Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В результате обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле погиб один человек, сообщили 1 августа в оперативных службах.
«Предварительно, при обрушении жилого дома погиб один человек, еще восемь находятся под завалами», — сообщили в оперслужбах.
Как передавало ИА Регнум, обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром 1 августа после взрыва, предположительно, газового баллона. Разрушены два подъезда пятиэтажки, по последним данным, пострадали десять человек, из них пятеро — дети.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что в связи с инцидентом в городе введён режим чрезвычайной ситуации.