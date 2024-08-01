Берлин, 1 августа, 2024, 13:27 — ИА Регнум. ФРГ следует вести с Россией переговоры по вопросу оружия, а не размещать новые ракеты США, тем самым раскручивая гонку вооружений, заявил депутат б. ундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер.

ИА Регнум

Диалог может быть непростым, но гонка вооружений куда опаснее, сказал Штегнер в эфире телеканала WDR.

«Не следует делать мир более опасным и вступать в новую гонку вооружений. Я понимаю, что это (диалог с РФ. — Прим. ред.) сложно, но наращивание вооружений — худший вариант, к которому мы можем прибегнуть», — заявил депутат.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля Пентагон объявил, что в 2026 году начнёт размещать в Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие. В свою очередь президент России Владимир Путин предупредил США, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в ФРГ.

Как подчеркнул российский лидер, в зоне досягаемости американских ракет, которые планируют разместить в Германии, окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура.

Москве придется отвечать эскалацией на эскалацию, по крайней мере до тех пор, пока из Вашингтона не пойдут иные сигналы, поэтому России не остаётся ничего другого, кроме как наращивать вооружения, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.