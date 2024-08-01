Москва, 1 августа, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Наёмники из Колумбии, воюющие на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), бросили трёх украинских военных на позициях, где они провели десять дней без еды и воды, после чего попали в плен. Об этом рассказал военнопленный Виталий Поплавский.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

По словам бойца, его мобилизовали 20 сентября 2023 года, несмотря на то, что он не собирался идти на фронт и в СССР проходил службу на Балтийском флоте.

«Привезли нас в посёлок Шевченкова, день отсиделись, под деревней спали, привезли под Купянск поздно вечером, поселили в дома, поприбирали, никто до нас там не жил, числа 18-го отправили на позицию. Привезли, выгрузили, в нас начали стрелять, кидать мины. Повыскакивали, посидели полночи в посадке, пришли колумбийцы», — приводит слова Поплавского РЕН ТВ.

Военнопленный добавил, что один из колумбийцев забрал нескольких военных в два часа ночи и привёл их на позиции. На второй день колумбийцы уехали, оставив троих украинских военных без еды и воды.

«Так десять дней сидели там в норке. Жрать у нас ничего не было, воды не было, ничего у нас не было, всё грузили в БТР, всё разбомбили, так мы сидели», — добавил он.

В плен российским военным Поплавский вместе с сослуживцами сдался 28 числа.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что большинство наёмников, которые принимают участие в конфликте на Украине, приехали из бывших советских республик и стран Варшавского договора.

Ранее замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк отметил, что иностранные наёмники ВСУ избегают боевых столкновений, занимая дальние линии обороны под Харьковом.

До этого Лисняк рассказал о причастности французских наёмников ВСУ к случаям мародёрства и грабежам. Кроме того, иностранцы похищали и насиловали женщин.