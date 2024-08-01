Москва, 1 августа, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Большинство наёмников, которые принимают участие в конфликте на Украине, приехали из бывших советских республик и стран Варшавского договора. Об этом ТАСС сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, наёмники едут туда, чтобы набраться опыта, потому что тем, кто воевал против русских, больше платят в ЧВК Запада.

«Скорее из бывших советских республик и стран Варшавского договора. Кто из армейских едет по контракту на Украину, быстро продвигается по званию», — сказал Лебедев.

Координатор николаевского подполья добавил, что наёмники боятся светиться «группами» в городах, так как понимают, что их считают захватчиками. В связи с этим они носят гражданскую одежду и живут в съёмных квартирах, чтобы не привлекать к себе внимание.

Кроме того, Лебедев отметил, что наёмники делятся на две группы: бойцы и специалисты. Специалисты должны научить местных воевать при помощи технологий.

«Это работа по взрывному делу: теракты, устранение отдельных людей», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Лебедев сообщил, что в Николаеве базируются наёмники Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Британии и Румынии.

Ранее замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк отметил, что иностранные наёмники ВСУ избегают боевых столкновений, занимая дальние линии обороны под Харьковом.