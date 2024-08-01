Подполье сообщило, из каких стран прибыло большинство наёмников ВСУ
Лебедев: большинство наёмников ВСУ прибыли из бывших советских республик
Москва, 1 августа, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Большинство наёмников, которые принимают участие в конфликте на Украине, приехали из бывших советских республик и стран Варшавского договора. Об этом ТАСС сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, наёмники едут туда, чтобы набраться опыта, потому что тем, кто воевал против русских, больше платят в ЧВК Запада.
«Скорее из бывших советских республик и стран Варшавского договора. Кто из армейских едет по контракту на Украину, быстро продвигается по званию», — сказал Лебедев.
Координатор николаевского подполья добавил, что наёмники боятся светиться «группами» в городах, так как понимают, что их считают захватчиками. В связи с этим они носят гражданскую одежду и живут в съёмных квартирах, чтобы не привлекать к себе внимание.
Кроме того, Лебедев отметил, что наёмники делятся на две группы: бойцы и специалисты. Специалисты должны научить местных воевать при помощи технологий.
«Это работа по взрывному делу: теракты, устранение отдельных людей», — пояснил он.
Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Лебедев сообщил, что в Николаеве базируются наёмники Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Британии и Румынии.
Ранее замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк отметил, что иностранные наёмники ВСУ избегают боевых столкновений, занимая дальние линии обороны под Харьковом.