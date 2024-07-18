Харьков, Украина, 18 июля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Иностранные наёмники ВСУ заняли дальние линии обороны под Харьковом и избегают боевых столкновений. Об этом замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк сообщил 18 июля на брифинге.

Алексей Коновалов / ТАСС

По его словам, после начала боевых действий в регионе иностранцев перебросили к селу Липцы, где они занимали третью и четвёртую линию обороны и старались активно не участвовать в боях. При этом украинские бойцы проявляют к ним «довольно специфичное» отношение.

«Нам поступает информация о множественных конфликтах и актах неповиновения в рамках прохождения военной службы наёмниками на территории Украины», — сказал Лисняк.

Он добавил, что УВД ВГА продолжает устанавливать факты участия иностранных наёмников в боях на стороне киевского режима, а также фиксировать совершённые ими военные преступления.

Как сообщало ИА Регнум, Лисняк рассказал о причастности французских наёмников ВСУ к мародёрствам и грабежам. Кроме того, иностранцы похищали и насиловали женщин.