Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 11:31 — ИА Регнум. В Нижнем Тагине из-за взрыва газового баллона в многоквартирном доме пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

На месте инцидента работают пять бригад скорой помощи. Медицинские работники оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь и госпитализируют их в больницы. Кроме того, на место происшествия экстренно направлены два вертолёта (детской и взрослой реанимации), мобильный медицинский комплекс и бригада специалистов.

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Представители ведомства уточнили, что организацией медпомощи пострадавшим занимается первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков. Он также выехал в Нижний Тагил.