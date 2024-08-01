Шесть человек пострадали из-за взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 11:31 — ИА Регнум. В Нижнем Тагине из-за взрыва газового баллона в многоквартирном доме пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.
На месте инцидента работают пять бригад скорой помощи. Медицинские работники оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь и госпитализируют их в больницы. Кроме того, на место происшествия экстренно направлены два вертолёта (детской и взрослой реанимации), мобильный медицинский комплекс и бригада специалистов.
Представители ведомства уточнили, что организацией медпомощи пострадавшим занимается первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков. Он также выехал в Нижний Тагил.