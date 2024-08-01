Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 11:51 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле в результате обрушения подъездов пятиэтажного здания из-за взрыва ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

МЧС России

«С 12:30 (10:30 мск) на территории Дзержинского района введён режим чрезвычайной ситуации», — написал Пинаев в Telegram-канале.

Он добавил, что при обрушении пострадали семь человек, пятеро из них — дети. Госпитализированы двое взрослых.

Как передавало ИА Регнум, обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле произошло после взрыва, предположительно, газового баллона. В МЧС уточнили, что разрушены первый и второй подъезды пятиэтажки, из-под завалов извлекли живыми троих человек.

На месте инцидента работают пять бригад скорой помощи. Медицинские работники оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь и госпитализируют их. Кроме того, на место происшествия экстренно направлены два вертолёта (детской и взрослой реанимации), мобильный медицинский комплекс и бригада специалистов.

Под завалами могут ещё находиться люди. По данным оперативных служб, в результате взрыва разрушено около 15 квартир.