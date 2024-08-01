Москва, 1 августа, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил снизить налогообложение и страховые взносы для предприятий по производству материалов и оборудования для радиоэлектронной промышленности. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными.

РИА Новости/Николай Хижняк

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на применение пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность по производству специального технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов для радиоэлектронной промышленности», — говорится в тексте документа.

Сроком исполнения поручения указано 1 апреля 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, в июне прошлого года Путин поручил правительству продлить меры поддержки отечественных производителей компьютерной техники и электроники. Путин также получил при участии государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» рассмотреть вопрос расширения инструментов и механизмов для финансирования проектов, связанных с производством компьютерной техники и электроники в России.

3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с момента принятия закона о развитии технологических компаний в 2023 году статус высокотехнологичной компании получили 1,7 тыс. организаций в России. Премьер добавил, что в 2023 году в реестр российского программного обеспечения вошло около 5 тысяч наименований отечественной IT-продукции, а доля применения российского ПО в государственных компаниях выросла в три раза.

В августе 2023 года Путинподписал закон о развитии в России технологических компаний, осуществляющих деятельность с использованием инновационных технологий. Документ установил особенности и условия работы таких компаний, а также полномочия правительства в этой сфере.