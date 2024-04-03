Москва, 3 апреля, 2024, 14:23 — ИА Регнум. С момента принятия закона о развитии технологических компаний в 2023 году статус высокотехнологичной компании получили 1,7 тыс. организаций в России. Об этом 3 апреля заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Благодаря вам, уважаемые депутаты, был принят закон о развитии технологических компаний. Где определены их критерии. И уже 1,7 тыс. организациям присвоен такой статус», — сказал он, отметив, что в результате эти предприятия получили право на адресную помощь.

Премьер добавил, что в 2023 году в реестр российского программного обеспечения вошло около 5 тысяч наименований отечественной IT-продукции, а доля применения российского ПО в государственных компаниях выросла в три раза.

«Не позднее декабря по поручению президента по отдельным классам программного обеспечения такие организации должны полностью перейти на отечественные продукты», — добавил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, а августе 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о развитии в России технологических компаний, осуществляющих деятельность с использованием инновационных технологий. Документ установил особенности и условия работы таких компаний, а также полномочия правительства в этой сфере.

На малые технологические компании (МТК) 12 марта в рамках федерального проекта «Взлёт — от стартапа до IPO» распространили программу льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства под 3% годовых. Необходимые изменения подготовило Минэкономразвития России вместе с Корпорацией МСП по поручению первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.