Москва, 5 августа, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о развитии технологических компаний Российской Федерации, которые осуществляют свою деятельность, используя инновационные технологии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

В законе закреплены понятия «инновационная технология», «технологическая компания», «категория технологической компании», «малая технологическая компания», «вид малой технологической компании», «центр экспертизы малых технологических компаний».

Так, под технологической компанией понимается российское коммерческое предприятие, которое осуществляет свою деятельность по разработке и (или) производству продукции (оказанию услуг, выполнению работ) с использованием инновационных технологий.

Документ устанавливает особенности и условия работы таких компаний, полномочия правительства России в данной сфере.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей. Налоговая база при этом будет рассчитываться как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2021–2022 годы и за 2018–2019 годы, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%.

Владимир Путин также подписал закон, позволяющий Министерству обороны и ряду спецзаказчиков заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика для нужд специальной военной операции. В пояснительной записке сказано, что такие изменения позволят ускорить неотложные небольшие закупки для воинских частей, исключат «волокиту». Кроме того, они позволят при необходимости рассчитываться за поставки наличными средствами, что может быть важным при совершении расчётов в зоне СВО.