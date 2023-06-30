Москва, 30 июня, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поручил правительству при участии «Деловой России» продлить меры поддержки отечественных производителей компьютерной техники и электроники. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Обеспечить продление действия механизмов поддержки производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования», — говорится в сообщении.

Путин также получил при участии государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» рассмотреть вопрос расширения инструментов и механизмов для финансирования проектов, связанных с производством компьютерной техники и электроники в России.

Срок исполнения поручения президент указал 1 августа этого года.

В начале июня 2023 года СМИ сообщили, что в Министерстве промышленности и торговли России рассматривают возможность ограничения параллельного импорта вычислительной техники, чтобы поддержать отечественных производителей. Консорциум «Вычислительная техника» предложил исключить из списка параллельного импорта технику Acer, Asus и ряда других брендов.

IT-предприниматель, эксперт в области разработки программного обеспечения Игорь Ашманов в беседе с ИА Регнум поддержал эту инициативу. Он заявил, что развитие отечественной электроники не получится обеспечить, пока будет выгоднее покупать иностранную технику.