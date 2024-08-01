Москва, 1 августа, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Ночью 1 августа в восьми областях Украины были слышны взрывы, детонация, а также звуки сирен воздушной тревоги и машин скорой помощи. В Киевской области были поражены военные склады и живая сила ВСУ. Подробности сообщил в Telegram-канале куратор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По словам Лебедева, сильная детонация зафиксирована после попадания снарядов по железнодорожным складам в Белой Церкви Киевской области.

В районе Броваров после трёх часов утра удар пришёлся в место дислокации украинских военных.

«После прилёта в сторону северной окраины поехало больше десятка скорых», — добавил Сергей Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в ночь на 1 августа ударили по большой группе украинских боевиков в Николаевской области. Тела погибших складывают в мешки и грузовиками вывозят в неизвестном направлении, рассказал подпольщик Лебедев.

Украинский беспилотник в ночь на 1 августа атаковал частный дом в посёлке Борисовка Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома. Жильцы самостоятельно начали тушить пожар. Прибывшие сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Ночью 31 июля российские средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, а также управляемую ракету «Нептун-МД» ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что 11 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, четыре — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом. Управляемую ракету «Нептун-МД» поразили на территории Курской области.

В городе Шебекино Белгородской области после ночных атак ВСУ 31 июля загорелась жилая многоэтажка.