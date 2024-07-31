Шебекино, Белгородская область, 31 июля, 2024, 06:36 — ИА Регнум. В городе Шебекино Белгородской области после ночных атак украинских боевиков загорелась жилая многоэтажка. Об этом 31 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«Несколько ночных обстрелов Шебекино. Горит многоэтажный дом», — уточнил глава Белгородской области в Telegram-канале.

Гладков заявил, что выехал на место происшествия.

В других Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на местных жителей, по словам которых по городу били кассетными боеприпасами.

По предварительным данным, в результате попадания одного из снарядов в квартире многоэтажки произошло возгорание.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Как передавало ИА Регнум, ночью 30 июля ракетную опасность объявляли в Белгороде и районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе.

Шебекино второй раз за сутки подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Власти зафиксировали повреждения в двух частных домах: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также осколками были повреждены многоквартирный дом, два коммерческих здания и легковой автомобиль. При первой атаке прямым попаданием снаряда пострадала крыша частного дома. В двух двухэтажных домах выбило окна и посекло фасады. Выявлены повреждения в двух нежилых зданиях и одном легковом автомобиле.