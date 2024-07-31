В Шебекино после обстрелов ВСУ загорелся многоэтажный дом
Гладков: после ночных обстрелов ВСУ в Шебекино загорелась жилая многоэтажка
Шебекино, Белгородская область, 31 июля, 2024, 06:36 — ИА Регнум. В городе Шебекино Белгородской области после ночных атак украинских боевиков загорелась жилая многоэтажка. Об этом 31 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Несколько ночных обстрелов Шебекино. Горит многоэтажный дом», — уточнил глава Белгородской области в Telegram-канале.
Гладков заявил, что выехал на место происшествия.
В других Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на местных жителей, по словам которых по городу били кассетными боеприпасами.
По предварительным данным, в результате попадания одного из снарядов в квартире многоэтажки произошло возгорание.
Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
Как передавало ИА Регнум, ночью 30 июля ракетную опасность объявляли в Белгороде и районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе.
Шебекино второй раз за сутки подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Власти зафиксировали повреждения в двух частных домах: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также осколками были повреждены многоквартирный дом, два коммерческих здания и легковой автомобиль. При первой атаке прямым попаданием снаряда пострадала крыша частного дома. В двух двухэтажных домах выбило окна и посекло фасады. Выявлены повреждения в двух нежилых зданиях и одном легковом автомобиле.