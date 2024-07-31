Борисовка, Белгородская область, 1 августа, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Украинский беспилотник в ночь на 1 августа атаковал частный дом в посёлке Борисовка Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

Он уточнил, что в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома. Жильцы самостоятельно начали тушить пожар. Прибывшие сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Районная администрация в светлое время суток зафиксирует повреждённое имущество, заключил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, ночью 31 июля российские средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, а также управляемую ракету «Нептун-МД» ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что 11 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, четыре — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом. Управляемую ракету «Нептун-МД» поразили на территории Курской области.

В городе Шебекино Белгородской области после ночных атак ВСУ 31 июля загорелась жилая многоэтажка.