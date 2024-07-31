Москва, 31 июля, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников, а также управляемую ракету «Нептун-МД» ВСУ, сообщили 31 июля в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, за ночь было уничтожено 11 БПЛА над Белгородской областью, четыре — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом.

Кроме того, была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над Курской областью.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 июля Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки средства ПВО сбили в зоне проведения спецоперации 45 беспилотников противника, а также ракету ЗРК Patriot и семь снарядов HIMARS.

В Курской области в ночь на 30 июля силы ПВО поразили четыре украинские ракеты, информировал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он также напомнил жителям о запрете приближаться к обломкам ракет.