Николаев, Украина, 1 августа, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 1 августа ударили по большой группе украинских боевиков в Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Mil.ru Истребитель ВКС России

«Посёлок городского типа Новый Буг в Николаевской области в полночь получил прилёт в место проживания большой группы бандеровцев», — уточнил он.

Лебедев добавил, что после взрыва активизировалась работа карет скорой помощи.

По состоянию на 04:00 мск завалы ещё не разобрали, количество раненных превысило 20 человек. Тела погибших складывают в мешки и грузовиками вывозят в неизвестном направлении, рассказал подпольщик.

Также, по его словам, взрывы прогремели в районе Снигирёвки.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля российские войска ударили по украинскому неонацистскому формированию «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харьковской области. Прилёт зафиксировали в городе Чугуеве в 04:45. Помимо экстремистов из «Кракена», там могли находиться иностранные наёмники, отметили в подполье.

Также ВС России атаковали аэродром в Миргороде, пункты дислокации ВСУ в Броварах, Нежине, пригороде Херсона, под Житомиром. В Днепропетровской области и Сумах были поражены колонны с техникой, в Киеве — военная часть. Кроме того, в Броварах ударили по артиллерийскому складу с американскими боеприпасами, возле аэропорта Борисполь поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников.