Варшава, 1 августа, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Варшава с 1 августа в рамках начала операции «Безопасное Подлясье» стянет к охране польско-белорусской границы дополнительные армейские силы и военную технику. Польские войска привлекут к противодействию незаконным пересечениям границы, сообщила газета Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Белоруссии и Польши

Ответственной за проведение манёвров назначили 18-ую механизированную дивизию Вооружённых сил Польши под командованием генерала Аркадиуша Шкутника.

Усиления охраны связано с ухудшением обстановки на границе, пояснил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, контингент составят до 17 тыс. военнослужащих. Непосредственно на границе будут находиться порядка 8 тыс. военных, остальные — в резерве.

Кроме этого, польская армия с 1 августа начнёт операцию под названием «Восточная заря» по усилению ПВО на восточных и северо-восточных рубежах. Эта операция направлена против беспилотников малой и сверхмалой высоты.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля Владислав Косиняк-Камыш объявил о начале формирования польскими властями новой дивизии на границе с Белоруссией. В состав подразделения войдут южнокорейские танки К2 Black Panther, К9 Thunder и гаубицы Krab, а также американские Abrams.

В мае замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик утверждал, что власти запланировали выделение почти 375 млн долларов на усиление заграждения на границе с Белоруссией. По его словам, «непроходимое усиление» разработано Силезским политехническим университетом совместно с инженерами.

На западных границах Белоруссии складывается сложная ситуация из-за милитаризации приграничных стран, отметил председатель Государственного пограничного комитета республики генерал-майор Константин Молостов. Также он указал на напряжённую обстановку на границе с Украиной, при этом в последнее время «значительно сократились провокации».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 мая заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется.