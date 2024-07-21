Минск, 21 июля, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии генерал-майор Константин Молостов заявил, что на западных границах республики складывается сложная ситуация из-за милитаризации приграничных стран. Об этом сообщает «Общенациональное телевидение» (ОНТ).

Иван Шилов ИА Регнум Граница Белоруссии и Украины

Белоруссия граничит с Украиной, Польшей и Литвой (на западе), а также с Латвией и Россией.

Глава госпогранкомитета отметил напряженную обстановку на границе с Украиной, при этом в последнее время «значительно сократились провокации».

«Заметно наращивание военного потенциала, военной мощи, развертывание широкомасштабных и многочисленных подразделений, воинских формирований, которые мы отслеживаем», — указал Молостов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинская сторона, по словам Константина Молостова, постоянно совершала мелкие провокации, не связанные с нарушением границы. Военные ВСУ развешивали флаги, в том числе националистические, включали через динамики гимн Украины и занимались порчей пограничных знаков, в том числе своих. Были и провокации с использованием беспилотников.

В ноябре 2023 года ВСУ сосредоточили в направлении Белоруссии группировку «Север» численностью до 120 тыс. военнослужащих, из которых 17 тыс. привлекли для усиления границы с Белоруссией, заявил генерал.

Белоруссия не будет церемониться в случае нарушения воздушных границ. По словам Молостова, в таком случае силы противовоздушной обороны Белоруссии будут сбивать иностранные воздушные суда.

В минобороны республики заявили, что под видом учений НАТО могут создавать ударные группировки, на что Минск даст адекватный ответ.