Газа, Палестина, 31 июля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Корреспондент и оператор телеканала Al Jazeera Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате направленного против них израильского обстрела, говорится в сообщении телеканала в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

«Корреспондент и оператор телеканала Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в городе Газа в результате направленного против них взрыва», — сказано в сообщении.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда ХАМАС массово атаковало ракетами Израиль и захватило несколько населённых пунктов. В ходе атаки боевики также напали на музыкальный фестиваль на юге Израиля. Позднее британское издание The Guardian написало, что после нападения на фестиваль было найдено не менее 260 тел погибших. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над ними.

8 октября власти Израиля заявили о переводе страны в состояние войны. За этим в конце октября последовала масштабная наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа. ЦАХАЛ стал наносить удары и по гражданским объектам. 9 июля израильские войска нанесли удар по школе в Хан-Юнисе. Сообщалось, что жертвами удара стали 29 человек, десятки получили ранения, большинство из них — женщины и дети.

По данным телеканала Al Jazeera, по состоянию на 11 июля в результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа погибли по меньшей мере 38 345 человек, более 88 тысяч получили ранения. Пропавшими без вести числятся около десяти тысяч человек.

Согласно данным властей Газы, с момента начала боевых действий в секторе погибли не менее 165 журналистов.