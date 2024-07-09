Газа, Палестина, 10 июля, 2024, 00:43 — ИА Регнум. До 29 человек возросло число жертв обстрела Израилем школы в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа. Об этом 9 июля сообщил медиаофис правительства палестинского анклава.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Жертвами израильского удара стали по меньшей мере 29 человек. Все они — гражданские лица, большинство — женщины и дети», — уточняется в заявлении телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Кроме того, десятки людей получили ранения. В здании школы находились беженцы, в рядом стоящих палатках проживали перемещённые лица.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Россия продолжит оказание посильной гуманитарной помощи Палестине.

Во время пресс-конференции по случаю перехода к России председательства в Совете Безопасности ООН в июле Небензя отметил, что ни один из элементов резолюции США о прекращении огня в секторе Газа так и не был выполнен, из-за чего ситуация в Палестине не имеет никаких признаков улучшения и продолжит оставаться в центре внимания.