Москва, 31 июля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Готовящийся к подписанию договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией должен сыграть позитивную роль в развитии отношений, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранный президентом Индонезии Прабово Субианто.

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«Мы выражаем также надежду на то, что подготовленный уже фактически к подписанию договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией тоже сыграет очень положительную роль, заметную роль в развитии наших экономических связей», — заявил российский лидер.

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