Москва, 31 июля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Po1 Alexander Kubitza/Dod Президент Индонезии Прабово Субианто

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин 31 июля проведёт встречу с Субианто. Сначала переговоры пройдут в узком составе, а после в формате рабочего завтрака.

Как передавало ИА Регнум, 72-летний Прабово Субианто, занимавший пост министра обороны Индонезии с 2019 года, победил по итогам прошедших в феврале 2024 года президентских выборов. Он набрал 58,6% голосов, заручившись поддержкой 96,2 млн избирателей.

7 июля российский посол в республике Сергей Толчёнов отмечал, что Россия готова принять Субианто с визитом до и после его вступления в должность.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Индонезия является одним из ключевых партнёров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вместе с РФ выступает за многополярный мир.