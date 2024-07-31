МИД назвал военные учения Финляндии провокацией НАТО
МИД назвал военные учения Финляндии у границ России провокацией НАТО
Москва, 31 июля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Военные учения Финляндии, которые прошли вблизи границ России рассматривают как часть провокационных действий Североатлантического альянса НАТО по сдерживанию Москвы. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя МИД России Андрей Настасьин.
«Рассматриваем прошедшие 21–26 июля финские военные маневры вблизи российской государственной границы … как составную часть комплексных провокационных действий НАТО по сдерживанию России», — отметил он.
Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Вооружённые силы Финляндии и пограничная служба страны начали проводить учения рядом с государственной границей России. В них приняли участие около 1700 человек и 300 единиц техники. Также в учениях была задействована авиация.
27 июня первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев допустил, что в ближайшей перспективе Финляндия станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО.
Доцент кафедры экономики Хельсинского университета Туомас Малинен отметил, что вступлением в НАТО Финляндия сделала себя ключевой мишенью в случае конфликта РФ с Североатлантическим альянсом.