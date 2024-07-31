Москва, 31 июля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Военные учения Финляндии, которые прошли вблизи границ России рассматривают как часть провокационных действий Североатлантического альянса НАТО по сдерживанию Москвы. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя МИД России Андрей Настасьин.

TASS /IMAGO/Antti Aimo-Koivisto

«Рассматриваем прошедшие 21–26 июля финские военные маневры вблизи российской государственной границы … как составную часть комплексных провокационных действий НАТО по сдерживанию России», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Вооружённые силы Финляндии и пограничная служба страны начали проводить учения рядом с государственной границей России. В них приняли участие около 1700 человек и 300 единиц техники. Также в учениях была задействована авиация.

27 июня первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев допустил, что в ближайшей перспективе Финляндия станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО.

Доцент кафедры экономики Хельсинского университета Туомас Малинен отметил, что вступлением в НАТО Финляндия сделала себя ключевой мишенью в случае конфликта РФ с Североатлантическим альянсом.