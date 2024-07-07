Хельсинки, 8 июля, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Вступив в НАТО, Финляндия сделала себя ключевой мишенью в случае конфликта России и Североатлантического альянса. Об этом в эфире YouTube-канала Neutrality Studies заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.

ИА Регнум Финляндия

Он подчеркнул, что после вступления в НАТО Финляндия стала не просто государством, находящимся на передовой, а ключевой целью «для потенциальных ударов со стороны России».

«Да, это глупейшее, что могла сделать наша страна за всю свою историю», — заявил Туомас Малинен.

Как сообщало ИА Регнум, в ближайшей перспективе следует ожидать, что Финляндия станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО, следует из статьи первого заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

В 2023 году Финляндия вступила в НАТО, официально став 31-м членом альянса. МИД России в этой связи отмечал, что после включения Финляндии в альянс длина общей границы России со странами НАТО выросла более чем в два раза.